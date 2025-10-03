Греция назвала условие для участия Турции в программе оборонного кредита ЕС

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что будет блокировать участие Турции в программе оборонного кредита ЕС SAFE, пока Анкара не пойдет на уступки по территориальным водам.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv, об этом Мицотакис сказал на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Мицотакис сказал Рютте, что Турция должна отказаться от своего сопротивления праву Афин расширять свои территориальные воды, если она хочет, чтобы Греция сняла вето на участие Анкары в программе SAFE.

"Пока Турция сохраняет casus belli – угрозу войны – и продолжает непосредственно посягать на суверенитет греческих островов, Греция не даст согласия на присоединение Турции к программе SAFE", – заявил греческий премьер.

Напряженность между Анкарой и Афинами в Эгейском море сосредоточена на праве прибрежных государств расширять свои территориальные воды до 12 морских миль, как это установлено международным морским правом.

Греция в настоящее время претендует на шесть морских миль в Эгейском море, но оставляет за собой право удвоить это расстояние до 12 миль. Однако в 1995 году турецкий парламент заявил, что любое расширение Грецией своих территориальных вод до 12 морских миль будет считаться casus belli.

Анкара утверждает, что такой шаг существенно ограничит доступ Турции к международным водам в Эгейском море – регионе, густо заселенном греческими островами вблизи турецкого побережья.

Спор о территориальных водах является лишь одной из ряда давних проблем между двумя союзниками по НАТО.

Инструмент SAFE состоит из оборонных займов на сумму 150 миллиардов евро среди государств – членов ЕС. Программа открыта и для третьих стран: Турция подала заявку на участие в ней в сентябре.

