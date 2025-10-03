У Європарламенті погрожують відхилити пропозицію щодо семирічного бюджету ЄС

Дві найбільші групи в Європейському парламенті планують торпедувати ключові елементи наступної семирічної бюджетної пропозиції Брюсселя, кинувши серйозний виклик плану витрат президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у розмірі 1,8 трильйона євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

У тому, що перетворюється на серйозне зіткнення, консервативна Європейська народна партія (ЄНП) і лівоцентристські соціалісти і демократи погрожують попросити Єврокомісію відкликати значну частину своєї бюджетної пропозиції.

"Ми готові попросити Комісію відкликати свою поточну пропозицію і внести нову, кращу, яка відображатиме наші занепокоєння", – йдеться в заяві соціалістів і демократів.

Обидві основні партії хочуть, щоб фон дер Ляєн відмовилася від плану об'єднання сільськогосподарських фондів і регіональних виплат, які складають більше половини бюджету, в єдиний казан, яким розпоряджатимуться національні уряди.

Вони скаржаться, що це димова завіса для скорочення фінансування фермерів, які є основними прихильниками ЄНП, хоча Комісія відкидає цю точку зору.

Особливе занепокоєння фон дер Ляєн викликає те, що її власна партія ЄНП просуває ідею відкинути пропозицію – позицію, підтверджену трьома депутатами та одним помічником, які працюють над бюджетним документом.

"[Бюджетна пропозиція] в першу чергу є проблемою, коли мова йде про внутрішній ринок, оскільки ми вважаємо, що це призведе до фрагментації сільськогосподарського ринку всередині ЄС", – заявив у п'ятницю журналістам речник ЄНП Даніель Кестер.

Хоча Кестер сказав, що ЄНП ще не вирішила, як реагувати, депутати, які працюють над бюджетом, заявили, що ЄНП керує дискусіями щодо відмови від цієї пропозиції через інтереси сільського господарства.

Соціалісти також заперечують проти бюджетної пропозиції, оскільки вважають, що на соціальні проєкти виділяється недостатньо коштів.

Ініціатива Європарламенту може стати ключовим моментом у переговорах щодо всього бюджету на 2028-2034 роки.

На цьому етапі Комісія теоретично може відхилити заклики парламенту, але це означатиме неприємності в подальшому, оскільки для набуття чинності бюджету необхідне схвалення законодавців.

Такий розвиток подій чинить тиск на ліберальну групу Renew Europe – ключового члена проєвропейської більшості, що підтримує фон дер Ляєн, – з тим, щоб вона зайняла чиюсь сторону, незважаючи на глибокі розбіжності в її лавах.

У минулому Renew критикувала ідею переходу до єдиного національного казначейства, але наразі залишається незрозумілим, чи буде вона просити Комісію відкликати цю пропозицію.

Як повідомлялося, з початку другого терміну Урсули фон дер Ляєн у грудні Єврокомісію критикують за недостатню відкритість та за надання заплутаної, суперечливої чи оманливої інформації.

Нагадаємо, Європейський парламент проведе дебати, а потім голосування щодо двох вотумів недовіри президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн під час пленарного засідання 6-9 жовтня.

10 липня Європарламент вже не підтримав вотум недовіри Єврокомісії на чолі з фон дер Ляєн, ініційований румунськими ультраправими.