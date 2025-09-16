Розгляд у Європарламенті вотумів недовіри фон дер Ляєн заплановано на початок жовтня

Європейський парламент проведе дебати, а потім голосування щодо двох вотумів недовіри президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн під час пленарного засідання 6-9 жовтня.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у внутрішньому листі президентки Європарламенту Роберти Метсоли, з яким ознайомилося видання Politico.

Дві політичні групи, крайні праві "Патріоти за Європу" та ліві, подали окремі вотуми недовіри президентці Єврокомісії опівночі 10 вересня.

За словами двох посадовців, "Патріоти" подали свою пропозицію на 20 секунд раніше, ніж ліві.

Цей крок відбувся лише за кілька годин після того, як фон дер Ляєн виголосила свою знакову промову "Про стан Союзу" у Страсбурзі, та лише через два місяці після останнього голосування про довіру її лідерству, що підкреслює політичну фрагментацію в ЄС.

"Патріоти за Європу" звинувачують фон дер Ляєн у відсутності прозорості та підзвітності та розкритикували торговельні угоди з країнами Південної Америки і США.

Ліві також критикують торговельну політику Єврокомісії, проте роблять більший акцент на тому, що, на їхню думку, є бездіяльністю Єврокомісії на тлі війни Ізраїлю в Газі.

Подання одночасно двох вотумів недовіри є безпрецедентним і викликало дискусію в парламенті щодо того, як організувати двоє дебатів і два голосування.

Час проведення дебатів і голосувань визначать лідери політичних груп під час обговорення остаточного порядку денного пленарного засідання 1 жовтня.

Найімовірніший варіант – спільні дебати у понеділок, 6 жовтня, а потім два окремі голосування у четвер, 9 жовтня, повідомили двоє осіб, обізнаних із парламентською процедурою.

"Патріоти за Європу", ймовірно, вимагатимуть першого голосування, адже вони раніше подали свої документи.

10 липня Європарламент вже не підтримав вотум недовіри Єврокомісії на чолі з фон дер Ляєн, ініційований румунськими ультраправими.