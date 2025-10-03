В Европарламенте угрожают отклонить предложение по семилетнему бюджету ЕС

Две крупнейшие группы в Европейском парламенте планируют торпедировать ключевые элементы следующего семилетнего бюджетного предложения Брюсселя, бросив серьезный вызов плану расходов президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в размере 1,8 триллиона евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В том, что превращается в серьезное столкновение, консервативная Европейская народная партия (ЕНП) и левоцентристские социалисты и демократы угрожают попросить Еврокомиссию отозвать значительную часть своего бюджетного предложения.

"Мы готовы попросить Комиссию отозвать свое текущее предложение и внести новое, лучшее, которое будет отражать наши беспокойства", – говорится в заявлении социалистов и демократов.

Обе основные партии хотят, чтобы фон дер Ляйен отказалась от плана объединения сельскохозяйственных фондов и региональных выплат, которые составляют более половины бюджета, в единый котел, которым будут распоряжаться национальные правительства.

Они жалуются, что это дымовая завеса для сокращения финансирования фермеров, которые являются основными сторонниками ЕНП, хотя Комиссия отвергает эту точку зрения.

Особое беспокойство фон дер Ляйен вызывает то, что ее собственная партия ЕНП продвигает идею отвергнуть предложение – позицию, подтвержденную тремя депутатами и одним помощником, которые работают над бюджетным документом.

"[Бюджетное предложение] в первую очередь является проблемой, когда речь идет о внутреннем рынке, поскольку мы считаем, что это приведет к фрагментации сельскохозяйственного рынка внутри ЕС", – заявил в пятницу журналистам представитель ЕНП Даниэль Кестер.

Хотя Кестер сказал, что ЕНП еще не решила, как реагировать, депутаты, работающие над бюджетом, заявили, что ЕНП руководит дискуссиями об отказе от этого предложения из-за интересов сельского хозяйства.

Социалисты также возражают против бюджетного предложения, поскольку считают, что на социальные проекты выделяется недостаточно средств.

Инициатива Европарламента может стать ключевым моментом в переговорах по всему бюджету на 2028-2034 годы.

На этом этапе Комиссия теоретически может отклонить призывы парламента, но это будет означать неприятности в дальнейшем, поскольку для вступления в силу бюджета необходимо одобрение законодателей.

Такое развитие событий оказывает давление на либеральную группу Renew Europe – ключевого члена проевропейского большинства, поддерживающего фон дер Ляйен, – с тем, чтобы она заняла чью-то сторону, несмотря на глубокие разногласия в ее рядах.

В прошлом Renew критиковала идею перехода к единому национальному казначейству, но пока остается неясным, будет ли она просить Комиссию отозвать это предложение.

Как сообщалось, с начала второго срока Урсулы фон дер Ляйен в декабре Еврокомиссию критикуют за недостаточную открытость и за предоставление запутанной, противоречивой или обманчивой информации.

Напомним, Европейский парламент проведет дебаты, а затем голосование по двум вотумам недоверия президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время пленарного заседания 6-9 октября.

10 июля Европарламент уже не поддержал вотум недоверия Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен, инициированный румынскими ультраправыми.