На півночі Італії сталися повені та зсуви через зливи
Понеділок, 22 вересня 2025
У понеділок, 22 вересня, внаслідок сильних дощів у деяких районах італійського Мілана сталися повені, а в одній з провінцій – зсуви ґрунту.
Про це пише ANSA, передає "Європейська правда".
Італійський регіон Ломбардія постраждав від сильних злив, у деяких районах італійського Мілана сталися повені, а в провінції Комо – зсуви ґрунту.
🚨 Yesterday France, now it's Italy. Violent storms hit Lombardy near Lake Como, destroying several homes in Blevio.
📹 Anna Graziapic.twitter.com/r02RxzKWLo– Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 22, 2025
Особливо сильна повінь була в районі Нігуарда в Мілані, де річка вийшла з берегів.
Пожежники були викликані для проведення десятків операцій з ліквідації надзвичайних ситуацій, пов'язаних з екстремальними погодними умовами в регіоні, де також серйозно постраждали провінції Монца і Варезе.
Минулої осені від катастрофічних повеней постраждав схід Іспанії, зокрема Валенсія. Внаслідок стихійного лиха загинули понад 200 людей.
У липні в іспанському регіоні Каталонії оголосили попередження про загрозу повені, мешканці цих районів отримали сповіщення про небезпеку на мобільні телефони.