На півночі Італії сталися повені та зсуви через зливи

Новини — Понеділок, 22 вересня 2025, 14:40 — Уляна Кричковська

У понеділок, 22 вересня, внаслідок сильних дощів у деяких районах італійського Мілана сталися повені, а в одній з провінцій – зсуви ґрунту.

Про це пише ANSA, передає "Європейська правда".

Італійський регіон Ломбардія постраждав від сильних злив, у деяких районах італійського Мілана сталися повені, а в провінції Комо – зсуви ґрунту.

Особливо сильна повінь була в районі Нігуарда в Мілані, де річка вийшла з берегів.

Пожежники були викликані для проведення десятків операцій з ліквідації надзвичайних ситуацій, пов'язаних з екстремальними погодними умовами в регіоні, де також серйозно постраждали провінції Монца і Варезе.

Минулої осені від катастрофічних повеней постраждав схід Іспанії, зокрема Валенсія. Внаслідок стихійного лиха загинули понад 200 людей.

У липні в іспанському регіоні Каталонії оголосили попередження про загрозу повені, мешканці цих районів отримали сповіщення про небезпеку на мобільні телефони.

