На півночі Італії сталися повені та зсуви через зливи

У понеділок, 22 вересня, внаслідок сильних дощів у деяких районах італійського Мілана сталися повені, а в одній з провінцій – зсуви ґрунту.

Про це пише ANSA, передає "Європейська правда".

Італійський регіон Ломбардія постраждав від сильних злив, у деяких районах італійського Мілана сталися повені, а в провінції Комо – зсуви ґрунту.

🚨 Yesterday France, now it's Italy. Violent storms hit Lombardy near Lake Como, destroying several homes in Blevio.



📹 Anna Graziapic.twitter.com/r02RxzKWLo – Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 22, 2025

Особливо сильна повінь була в районі Нігуарда в Мілані, де річка вийшла з берегів.

Пожежники були викликані для проведення десятків операцій з ліквідації надзвичайних ситуацій, пов'язаних з екстремальними погодними умовами в регіоні, де також серйозно постраждали провінції Монца і Варезе.

Минулої осені від катастрофічних повеней постраждав схід Іспанії, зокрема Валенсія. Внаслідок стихійного лиха загинули понад 200 людей.

У липні в іспанському регіоні Каталонії оголосили попередження про загрозу повені, мешканці цих районів отримали сповіщення про небезпеку на мобільні телефони.