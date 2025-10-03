Непогода на болгарском курорте: трое погибших

В результате подтопления болгарского курортного города Елените в пятницу погибли по меньшей мере три человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BTA.

По словам министра внутренних дел Болгарии Даниэля Митова, в результате непогоды в Елените погибли мужчина и двое спасателей.

Гражданин, который не был спасателем, погиб на первом этаже здания после первой волны подтопления. Спасателям удалось вытащить других людей из здания, но этот мужчина был найден мертвым.

По словам Митова, точная причина смерти будет установлена после экспертизы.

Один из двух спасателей, которые погибли, был сотрудником пограничной полиции, а другой – оператором экскаватора, который предложил свою помощь. Глава болгарского МВД выразил соболезнования родственникам погибших.

Болгарская прибрежная область Бургас, а также другие части Болгарии, объявили чрезвычайное положение из-за ливней, которые нанесли серьезный ущерб инфраструктуре.

Ранее на этой неделе сильные ливни накрыли Балеарские острова Испании, затопив дороги, прервав работу общественного транспорта и заставив власти держать школьников в классах ради их безопасности.

На прошлой неделе в результате сильных дождей в некоторых районах итальянского Милана произошли наводнения, а в одной из провинций – оползни.