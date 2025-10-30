Вибори у Нідерландах: ліберали і ультраправі здобувають однакову кількість місць

За попередніми результатами дострокових парламентських виборів у Нідерландах ліберальна центристська політсила "Демократія 66" (D66) і ультраправа Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса здобувають однакову кількість місць.

Про це повідомляє NOS, інформує "Європейська правда".

Згідно з новим попереднім прогнозом, D66 і PVV отримають по 26 місць. Це означає, що D66 втрачає одне місце в порівнянні з прогнозом станом на 01:45, тоді як PVV, навпаки, отримує одне місце.

Крім того, народна партія за свободу і демократію (VVD) отримує 22 місця, Християнсько-демократичний заклик (CDA) – 18 місць.

Прогноз базується на 90,5% поданих голосів з 314 з 346 муніципалітетів. Різниця між D66 і PVV становить не більше 6000 голосів на користь лібералів.

Явка виборців склала 78,4%, що дещо перевищує показник попередніх виборів 2023 року.

Остаточні результати виборів стануть відомі зранку 30 жовтня.

У Нідерландах у середу, 29 жовтня, відбулось голосування на дострокових парламентських виборах. Їх спровокувало рішення лідера ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса вийти з чотирипартійної коаліції через недостатні, на його думку, заходи з протидії міграції.

