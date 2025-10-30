Выборы в Нидерландах: либералы и ультраправые получают одинаковое количество мест

По предварительным результатам досрочных парламентских выборов в Нидерландах либеральная центристская политическая сила "Демократия 66" (D66) и ультраправая Партия свободы (PVV) Херта Вилдерса получают одинаковое количество мест.

Об этом сообщает NOS, информирует "Европейская правда".

Согласно новому предварительному прогнозу, D66 и PVV получат по 26 мест. Это означает, что D66 теряет одно место по сравнению с прогнозом по состоянию на 01:45, тогда как PVV, наоборот, получает одно место.

Кроме того, народная партия за свободу и демократию (VVD) получает 22 места, Христианско-демократический призыв (CDA) – 18 мест.

Прогноз основан на 90,5% поданных голосов из 314 из 346 муниципалитетов. Разница между D66 и PVV составляет не более 6000 голосов в пользу либералов.

Явка избирателей составила 78,4%, что несколько превышает показатель предыдущих выборов 2023 года.

Окончательные результаты выборов станут известны утром 30 октября.

В Нидерландах в среду, 29 октября, состоялось голосование на досрочных парламентских выборах. Их спровоцировало решение лидера ультраправой Партии свободы Херта Вилдерса выйти из четырехпартийной коалиции из-за недостаточных, по его мнению, мер по противодействию миграции.

Читайте также: Угроза из Нидерландов. Что известно о фаворите выборов в дружественном Украине государстве,

а также: Друг Орбана против друзей Украины: как досрочные выборы повлияют на курс Нидерландов.