Трамп поручил Пентагону возобновить испытания ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно возобновить проведение испытаний ядерного оружия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что Соединенные Штаты "обладают большим количеством ядерного оружия, чем любая другая страна".

По его словам, этого было достигнуто, в частности, благодаря полному обновлению и реконструкции имеющегося оружия во время его первого президентского срока.

"Из-за огромной разрушительной силы я ненавидел это делать, но у меня не было выбора! Россия занимает второе место, а Китай – третье, но через 5 лет он догонит нас. В связи с испытательными программами других стран я поручил Министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях", – написал Трамп.

Он добавил, что этот процесс "начнется немедленно".

Заявление Трампа прозвучало на фоне хвастовства хозяина Кремля Владимира Путина испытаниями крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

Военная разведка Норвегии сообщила, что запуск ракеты "Буревестник" был осуществлен с арктического архипелага Новая Земля в Баренцевом море.

В контексте хвастовства Путина ракетой "Буревестник" Трамп заявил, что США имеют атомные подводные лодки, расположенные недалеко от России.