У Польщі закрили два аеропорти на тлі масованої атаки РФ на Україну

У Польщі аеропорти міст Люблін і Радом були закриті через операції військової авіації, яку підіймали в небо через масовану ракетну атаку РФ на Україну.

Про це повідомило Польське агентство повітряного руху (PANSA), інформує "Європейська правда".

У ніч проти четверга, 30 жовтня, РФ здійснила масовану повітряну атаку на міста України. Зокрема, під ударом перебували регіони на заході країни.

З огляду на це у повітряному просторі Польщі розпочались операції польської і союзницької авіації.

"У зв'язку з необхідністю забезпечення свободи дій військової авіації аеропорти в Радомі та Любліні були закриті на час проведення операції", – йдеться у повідомленні PANSA.

В агентстві не поінформували, коли аеропорти відновлять свою роботу.

У ніч на 30 жовтня в усіх областях України оголошували повітряну тривогу через ворожі безпілотники і ракетну небезпеку.

Повітряні сили та місцева влада повідомляли, що Росія скерувала ракети на захід. Про особливу небезпеку попередили Буковину і Прикарпаття.

Повідомляли, що РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України.