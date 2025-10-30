В Польше закрыли два аэропорта на фоне массированной атаки РФ на Украину

В Польше аэропорты городов Люблин и Радом были закрыты из-за операции военной авиации, которую поднимали в небо из-за массированной ракетной атаки РФ на Украину.

Об этом сообщило Польское агентство воздушного движения (PANSA), информирует "Европейская правда".

В ночь на четверг, 30 октября, РФ осуществила массированную воздушную атаку на города Украины. В частности, под ударом находились регионы на западе страны.

Учитывая это в воздушном пространстве Польши начались операции польской и союзнической авиации.

"В связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации аэропорты в Радоме и Люблине были закрыты на время проведения операции", – говорится в сообщении PANSA.

В агентстве не проинформировали, когда аэропорты возобновят свою работу.

В ночь на 30 октября во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников и ракетной опасности.

Воздушные силы и местные власти сообщали, что Россия направила ракеты на запад. Об особой опасности предупредили Буковину и Прикарпатье.

Сообщали, что РФ атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины.