В Польше закрыли два аэропорта на фоне массированной атаки РФ на Украину
В Польше аэропорты городов Люблин и Радом были закрыты из-за операции военной авиации, которую поднимали в небо из-за массированной ракетной атаки РФ на Украину.
Об этом сообщило Польское агентство воздушного движения (PANSA), информирует "Европейская правда".
В ночь на четверг, 30 октября, РФ осуществила массированную воздушную атаку на города Украины. В частности, под ударом находились регионы на западе страны.
Учитывая это в воздушном пространстве Польши начались операции польской и союзнической авиации.
"В связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации аэропорты в Радоме и Люблине были закрыты на время проведения операции", – говорится в сообщении PANSA.
В агентстве не проинформировали, когда аэропорты возобновят свою работу.
В ночь на 30 октября во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников и ракетной опасности.
Воздушные силы и местные власти сообщали, что Россия направила ракеты на запад. Об особой опасности предупредили Буковину и Прикарпатье.
Сообщали, что РФ атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины.