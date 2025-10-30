Молдова не зафіксувала порушень повітряного простору під час атаки РФ проти України

У Молдові не зафіксували порушень повітряного простору країни російськими ракетами та дронами під час масованої атаки проти України вночі 30 жовтня.

Як інформує Newsmaker, пише "Європейська правда", про це на своїх ресурсах повідомило Міністерство оборони Молдови.

У відомстві назвали неправдивою інформацію у Telegram-каналах про те, що російські ракети нібито залетіли у повітряний простір Молдови на півночі країни.

У Польщі через атаку піднімали винищувачі та зупиняли роботу двох аеропортів.

Як відомо, більшість засобів ураження під час нічної російської атаки 30 жовтня були спрямовані по об’єктах у західних областях України, а також по Запоріжжю.

На цей час відомо про щонайменш трьох загиблих, постраждали об’єкти енергетики.