В уряді Італії закликають ігнорувати заборону аудиторів і побудувати міст до Сицилії

Віцепремʼєр і міністр інфраструктури Італії Маттео Сальвіні закликав уряд у четвер проігнорувати рішення Рахункової палати про блокування будівництва мосту, що з'єднує Сицилію з материком, заявивши, що місцева економіка залежить від цього плану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Будівельні роботи мали розпочатися цього року.

"На кону стоять мільярди, сотні тисяч робочих місць, і тисячі компаній готові до роботи. Зупинятися абсурдно", – сказав Сальвіні, який очолює ультраправу партію "Ліга".

Рахункова палата відповідає за контроль державних витрат.

Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні скликала в четвер екстрену нараду ключових радників, щоб обговорити відмову Рахункової палати санкціонувати проект, який обійдеться державі в 13,5 млрд євро.

Мелоні засудила рішення Рахункової палати як політичний маневр, зроблений на тлі напруженості у відносинах з судовою владою через радикальну реформу правової системи країни, яку парламент має намір проголосувати в четвер.

Однак не ясно, чи ризикне прем’єрка піти проти рішення Рахункової палати і захищати ініціативу, яка тісно пов'язана з Сальвіні. Міністр інфраструктури відродив проект після того, як він був спочатку відхилений у 2012 році через високу вартість.

Зазначається, що уряд може вирішити обійти це рішення.

Критики заявляють, що запланований підвісний міст довжиною 3,7 км (2,3 милі) між Мессіною і Калабрією буде шкідливим для навколишнього середовища.

Контракт отримав консорціум Eurolink після міжнародного тендеру близько 20 років тому. Очолює його італійська компанія Webuild, до складу консорціуму також входять іспанська група Sacyr і японська IHI.

Нагадаємо, Рахункова палата Італії відмовилась затверджувати план уряду Джорджи Мелоні з будівництва мосту, який зʼєднав би материкову частину країни та острів Сицилія.

"Обґрунтування рішення, яке зараз готується, буде оприлюднене у відповідній постанові протягом 30 днів", – додали там.