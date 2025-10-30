В уряді Італії закликають ігнорувати заборону аудиторів і побудувати міст до Сицилії
Віцепремʼєр і міністр інфраструктури Італії Маттео Сальвіні закликав уряд у четвер проігнорувати рішення Рахункової палати про блокування будівництва мосту, що з'єднує Сицилію з материком, заявивши, що місцева економіка залежить від цього плану.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.
Будівельні роботи мали розпочатися цього року.
"На кону стоять мільярди, сотні тисяч робочих місць, і тисячі компаній готові до роботи. Зупинятися абсурдно", – сказав Сальвіні, який очолює ультраправу партію "Ліга".
Рахункова палата відповідає за контроль державних витрат.
Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні скликала в четвер екстрену нараду ключових радників, щоб обговорити відмову Рахункової палати санкціонувати проект, який обійдеться державі в 13,5 млрд євро.
Мелоні засудила рішення Рахункової палати як політичний маневр, зроблений на тлі напруженості у відносинах з судовою владою через радикальну реформу правової системи країни, яку парламент має намір проголосувати в четвер.
Однак не ясно, чи ризикне прем’єрка піти проти рішення Рахункової палати і захищати ініціативу, яка тісно пов'язана з Сальвіні. Міністр інфраструктури відродив проект після того, як він був спочатку відхилений у 2012 році через високу вартість.
Зазначається, що уряд може вирішити обійти це рішення.
Критики заявляють, що запланований підвісний міст довжиною 3,7 км (2,3 милі) між Мессіною і Калабрією буде шкідливим для навколишнього середовища.
Контракт отримав консорціум Eurolink після міжнародного тендеру близько 20 років тому. Очолює його італійська компанія Webuild, до складу консорціуму також входять іспанська група Sacyr і японська IHI.
Нагадаємо, Рахункова палата Італії відмовилась затверджувати план уряду Джорджи Мелоні з будівництва мосту, який зʼєднав би материкову частину країни та острів Сицилія.
"Обґрунтування рішення, яке зараз готується, буде оприлюднене у відповідній постанові протягом 30 днів", – додали там.