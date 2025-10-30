В кабмине Италии призывают игнорировать запрет аудиторов и построить мост на Сицилию

Вице-премьер и министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини призвал правительство в четверг проигнорировать решение Счетной палаты о блокировании строительства моста, соединяющего Сицилию с материком, заявив, что местная экономика зависит от этого плана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Строительные работы должны были начаться в этом году.

"На кону стоят миллиарды, сотни тысяч рабочих мест, и тысячи компаний готовы к работе. Останавливаться абсурдно", – сказал Сальвини, который возглавляет ультраправую партию "Лига".

Счетная палата отвечает за контроль государственных расходов.

Премьер-министр Джорджа Мелони созвала в четверг экстренное совещание ключевых советников, чтобы обсудить отказ Счетной палаты санкционировать проект, который обойдется государству в 13,5 млрд евро.

Мелони осудила решение Счетной палаты как политический маневр, сделанный на фоне напряженности в отношениях с судебной властью из-за радикальной реформы правовой системы страны, которую парламент намерен проголосовать в четверг.

Однако неясно, рискнет ли премьер пойти против решения Счетной палаты и защищать инициативу, которая тесно связана с Сальвини. Министр инфраструктуры возродил проект после того, как он был первоначально отклонен в 2012 году из-за высокой стоимости.

Отмечается, что правительство может решить обойти это решение.

Критики заявляют, что запланированный подвесной мост длиной 3,7 км (2,3 мили) между Мессиной и Калабрией будет вредным для окружающей среды.

Контракт получил консорциум Eurolink после международного тендера около 20 лет назад. Возглавляет его итальянская компания Webuild, в состав консорциума также входят испанская группа Sacyr и японская IHI.

Напомним, Счетная палата Италии отказалась утверждать план правительства Джорджи Мелони по строительству моста, который соединил бы материковую часть страны и остров Сицилия.

"Обоснование решения, которое сейчас готовится, будет обнародовано в соответствующем постановлении в течение 30 дней", – добавили там.