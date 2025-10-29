Суд в Італії відхилив урядовий план будівництва мосту до Сицилії на 13,5 млрд євро

Рахункова палата Італії відмовилась затверджувати план уряду Джорджи Мелоні з будівництва мосту, який зʼєднав би материкову частину країни та острів Сицилія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Рахункова палата, яка відповідає за контроль державних витрат, ухвалила рішення щодо проєкту мосту до Сицилії в середу.

"Обґрунтування рішення, яке зараз готується, буде оприлюднене у відповідній постанові протягом 30 днів", – додали там.

Віцепремʼєр і міністр інфраструктури Італії Маттео Сальвіні вже встиг розкритикувати рішення Рахункової палати, написавши на Х, що воно "завдає серйозної шкоди країні і схоже радше на політичне рішення, ніж на об'єктивну технічну оцінку".

Ідея будівництва мосту, що з'єднає Сицилію з рештою Італії, обговорювалася десятиліттями, але завжди відкладалася через побоювання сейсмічної активності та можливе втручання сицилійської мафії.

Тим не менш, проєкт вартістю 13,5 мільярда євро був схвалений урядовим комітетом, що контролює стратегічні державні інвестиції, у серпні 2025 року.

За попереднім планом, перші підготовчі роботи мали б початись восени 2025-го, а загалом будівництво завершилось би у 2032-му.

В італійському уряді розглядали варіант віднести будівництво мосту на Сицилію до військових витрат, що допомогло би Італії швидше рухатись до нового цільового показника НАТО витрат на оборону на рівні 5% від ВВП.