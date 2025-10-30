Британія ввела санкції проти іранського банкіра, який підтримував КВІР

Велика Британія у четвер, 30 жовтня, ввела санкції проти іранського банкіра і бізнесмена Аліакбара Ансарі, посилаючись на його роль у фінансовій підтримці діяльності Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Британський міністр з питань Близького Сходу Хеміш Фалконер заявив, що використання КВІР "репресій і цілеспрямованих погроз для здійснення ворожих дій, в тому числі тут, у Великій Британії, є абсолютно неприйнятним".

"Ми не будемо терпіти погрози з боку КВІР і не вагатимемося вжити найефективніших заходів проти них", – акцентував він.

Відтак на Ансарі було накладено заморожування активів, позбавлення права обіймати керівні посади та заборону на поїздки.

Зазначається, що Ансарі є основним акціонером приватного кредитора Bank Ayandeh, який минулого тижня був розпущений центральним банком Ірану через тривалі борги та регуляторні проблеми. Він зіштовхнувся з фінансовими труднощами після фінансування будівництва одного з найбільших у світі торгових центрів у Тегерані, відомого як Iran Mall.

Нещодавно міністри закордонних справ Британії, Німеччини та Франції направили до Радбезу ООН лист про застосування механізму повернення санкцій проти Ірану.

Підставою для такого кроку стали безрезультатні переговори з Тегераном, під час яких сторони прагнули отримати конкретні зобовʼязання щодо його ядерної програми.

Державний секретар США Марко Рубіо висловив підтримку рішенню Великої Британії, Німеччини та Франції розпочати процедуру відновлення санкцій ООН проти Ірану.