Великобритания ввела санкции против иранского банкира, который поддерживал КСИР

Великобритания в четверг, 30 октября, ввела санкции против иранского банкира и бизнесмена Алиакбара Ансари, ссылаясь на его роль в финансовой поддержке деятельности Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Британский министр по вопросам Ближнего Востока Хэмиш Фалконер заявил, что использование КСИР "репрессий и целенаправленных угроз для осуществления враждебных действий, в том числе здесь, в Великобритании, является абсолютно неприемлемым".

"Мы не будем терпеть угрозы со стороны КСИР и не будем колебаться принять самые эффективные меры против них", – подчеркнул он.

В результате на Ансари было наложено замораживание активов, лишение права занимать руководящие должности и запрет на поездки.

Отмечается, что Ансари является основным акционером частного кредитора Bank Ayandeh, который на прошлой неделе был распущен центральным банком Ирана из-за длительных долгов и регуляторных проблем. Он столкнулся с финансовыми трудностями после финансирования строительства одного из крупнейших в мире торговых центров в Тегеране, известного как Iran Mall.

Недавно министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции направили в Совбез ООН письмо о применении механизма возврата санкций против Ирана.

Основанием для такого шага стали бесплодные переговоры с Тегераном, в ходе которых стороны стремились получить конкретные обязательства по его ядерной программе.

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил поддержку решению Великобритании, Германии и Франции начать процедуру возобновления санкций ООН против Ирана.