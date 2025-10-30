Ердоган: Туреччина та Німеччина мають зосередитися на спільних оборонних проєктах

Турецький президент Реджеп Ердоган заявив, що його країна та Німеччина мають великий потенціал у оборонній промисловості і повинні зосередитися на спільних проєктах.

Про це він заявив у четвер, 30 жовтня, на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом в Анкарі, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Мерц здійснив свій перший на посаді канцлера візит до Туреччини, щоб обговорити двосторонні відносини, зовнішню політику та співпрацю в галузі економіки, міграції та безпеки.

Відтак під час пресконференції Ердоган заявив, що Туреччина та Німеччина мають великий потенціал у оборонній промисловості.

"У світлі мінливих умов безпеки в Європі ми повинні залишити позаду проблеми із закупівлею продукції оборонної промисловості і зосередитися на спільних проєктах", – додав він.

У липні німецький уряд відкрив шлях для поставок винищувачів Eurofighter Туреччині.

Нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль підтримав розширення співпраці з Туреччиною в галузі оборонної промисловості.