Эрдоган: Турция и Германия должны сосредоточиться на совместных оборонных проектах

Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что его страна и Германия имеют большой потенциал в оборонной промышленности и должны сосредоточиться на совместных проектах.

Об этом он заявил в четверг, 30 октября, на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Анкаре, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Мерц совершил свой первый в должности канцлера визит в Турцию, чтобы обсудить двусторонние отношения, внешнюю политику и сотрудничество в области экономики, миграции и безопасности.

Поэтому во время пресс-конференции Эрдоган заявил, что Турция и Германия имеют большой потенциал в оборонной промышленности.

"В свете меняющихся условий безопасности в Европе мы должны оставить позади проблемы с закупкой продукции оборонной промышленности и сосредоточиться на совместных проектах", – добавил он.

В июле немецкое правительство открыло путь для поставок истребителей Eurofighter Турции.

Недавно министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль поддержал расширение сотрудничества с Турцией в области оборонной промышленности.