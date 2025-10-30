Мерц приветствовал решение Турции купить истребители Eurofighter

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Анкару в четверг назвал приобретение Турцией истребителей Eurofighter вкладом в безопасность всех партнеров НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

Во время общения с журналистами в Анкаре Мерц сказал, что Германия и Турция как партнеры НАТО "имеют общие интересы в области безопасности".

"В Анкаре, так же, как и в Берлине, понимают: воинственный ревизионизм России ставит под угрозу евроатлантическую безопасность в целом. В этом контексте федеральное правительство приветствует решение Турции приобрести 20 самолетов Eurofighter после получения соответствующего разрешения с немецкой стороны", – сказал он.

По словам немецкого канцлера, истребители "служат коллективной безопасности альянса, они повышают защиту и безопасность всех союзников НАТО".

Во время визита британского премьер-министра Кира Стармера в Турцию в понедельник стороны подписали соглашение стоимостью 8 млрд фунтов стерлингов (10,7 млрд долларов) о продаже истребителей Eurofighter Typhoon.

Истребители Typhoon, также известные как Eurofighters, производятся в рамках партнерства между Британией, Германией, Испанией и Италией.

В июле Турция и Великобритания подписали предварительное соглашение по самолетам Eurofighter после того, как Германия, по сообщениям, решила отказаться от своей длительной оппозиции по продаже самолетов Анкаре.