Мерц хоче розвивати двосторонні економічні відносини із Туреччиною

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає Туреччину близьким партнером Європейського Союзу і хоче розвивати двосторонні економічні відносини.

Про це він заявив під час пресконференції в Анкарі, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Мерц заявив, що хоче розвивати двосторонні відносини із Туреччиною у тому числі в транспортному секторі.

"Я особисто, а також уряд Німеччини, вважаємо Туреччину близьким партнером Європейського Союзу. Ми хочемо продовжувати згладжувати шлях до Європи", – заявив канцлер Німеччини.

Він зазначив, що обговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом питання міграції.

За його словами, лідери країн хочуть досягти подальшого прогресу в репатріації осіб, яким було відмовлено в наданні притулку.

Ердоган своєю чергою заявив, що його країна та Німеччина мають великий потенціал у оборонній промисловості і повинні зосередитися на спільних проєктах.

Нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль підтримав розширення співпраці з Туреччиною в галузі оборонної промисловості.