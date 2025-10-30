Укр Рус Eng

Мерц хочет развивать двусторонние экономические отношения с Турцией

Новости — Четверг, 30 октября 2025, 16:28 — Уляна Кричковская

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает Турцию близким партнером Европейского Союза и хочет развивать двусторонние экономические отношения.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Анкаре, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Мерц заявил, что хочет развивать двусторонние отношения с Турцией в том числе в транспортном секторе.

"Я лично, а также правительство Германии, считаем Турцию близким партнером Европейского Союза. Мы хотим продолжать сглаживать путь в Европу", – заявил канцлер Германии.

Он отметил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы миграции.

По его словам, лидеры стран хотят достичь дальнейшего прогресса в репатриации лиц, которым было отказано в предоставлении убежища.

Эрдоган в свою очередь заявил, что его страна и Германия имеют большой потенциал в оборонной промышленности и должны сосредоточиться на совместных проектах.

Недавно министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль поддержал расширение сотрудничества с Турцией в области оборонной промышленности.

