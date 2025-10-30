Греція виділяє 2,5 млрд євро на боротьбу з дефіцитом води

Греція у четвер оголосила про низку проєктів загальною вартістю 2,5 мільярда євро, покликаних помʼякшити наслідки зміни клімату, через які країні загрожуватиме дефіцит води.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Міністр навколишнього середовища та енергетики Греції Ставрос Папаставру оголосив про інвестиції разом із прем'єром Кіріакосом Міцотакісом на заході, присвяченому 100-річчю Афінської компанії водопостачання та водовідведення (EYDAP).

Центральним елементом плану є проєкт часткового перенаправлення потоку річок Крикеліотіс і Карпенісіотіс у водосховище Евінос, яке постачає воду до столиці Греції. Він покликаний забезпечити водопостачання столичної області Аттика на найближчі 30 років.

Додатково EYDAP розвідає нові свердловини, які разом можуть забезпечити близько 150 мільйонів кубометрів води на рік після введення в експлуатацію.

Папаставру попередив, що кліматичні зміни погіршують дефіцит води в той час, коли її доступність у Греції близька до історичного мінімуму. Нові заходи спрямовані на забезпечення питною водою більше половини населення країни та покращення координації управління водними ресурсами в масштабах країни.

У Греції й раніше в розпал туристичного сезону доводилось обмежувати постачання води через її дефіцит.

Країна вже не перший рік потерпає від наслідків глобального потепління – високих температур і масштабних лісових пожеж.