Грецьким островам загрожує дефіцит води у розпал туристичного сезону

Багатьом грецьким островам загрожує дефіцит води і місцева влада думає над обмеженням споживання, попри те, що туристичний сезон саме у розпалі.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

На острові Наксос, що на півдорозі між Афінами і Критом, в умовах літньої спеки майже повністю висох основний резервуар води, що створює загрози для місцевого сільського господарства.

На острові Карпатос, між Критом і Родосом, місцева влада встановила обмеження на наповнення басейнів, а ще на деяких островах влада хоче придбати установки для перетворення морської води на прісну, щоб впоратися з дефіцитом.

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На значній території країни місяцями не було повноцінних опадів, а посушливій весні і літу передувала найтепліша в історії зима.

Складна ситуація з водою стає ще більшим викликом у зв’язку з тим, що саме зараз в країну масово їдуть туристи – важливе джерело доходів для місцевого бізнесу, що означає збільшення споживання.

Нагадаємо, нещодавно на одному з островів довелося евакуювати сотні туристів через лісову пожежу, що підступала до готелів.

У червні в період сорокаградусної спеки у Греції в різних місцях загинули шестеро туристів з Європи, переважно літні люди.









