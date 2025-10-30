Греция выделяет 2,5 млрд евро на борьбу с дефицитом воды

Греция в четверг объявила о ряде проектов общей стоимостью 2,5 миллиарда евро, призванных смягчить последствия изменения климата, из-за которых стране грозит дефицит воды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Министр окружающей среды и энергетики Греции Ставрос Папаставру объявил об инвестициях вместе с премьером Кириакосом Мицотакисом на мероприятии, посвященном 100-летию Афинской компании водоснабжения и водоотведения (EYDAP).

Центральным элементом плана является проект частичного перенаправления потока рек Крикелиотис и Карпенисиотис в водохранилище Эвинос, которое снабжает водой столицу Греции. Он призван обеспечить водоснабжение столичной области Аттика на ближайшие 30 лет.

Дополнительно EYDAP разведает новые скважины, которые вместе могут обеспечить около 150 миллионов кубометров воды в год после ввода в эксплуатацию.

Папаставру предупредил, что климатические изменения усугубляют дефицит воды в то время, когда ее доступность в Греции близка к историческому минимуму. Новые меры направлены на обеспечение питьевой водой более половины населения страны и улучшение координации управления водными ресурсами в масштабах страны.

В Греции и раньше в разгар туристического сезона приходилось ограничивать поставки воды из-за ее дефицита.

Страна уже не первый год страдает от последствий глобального потепления – высоких температур и масштабных лесных пожаров.