Зеленський та очільниця МЗС Словенії обговорили програму закупівлі зброї США для України

Новини — Четвер, 30 жовтня 2025, 17:16 — Уляна Кричковська

Президент Володимир Зеленський зустрівся із міністеркою закордонних та європейських справ Словенії Танею Файон.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

Під час зустрічі вони обговорили ініціативу PURL – програми закупівлі американської зброї для України – і приєднання Словенії до програми. 

Також вони обговорили механізм SAFE, дипломатичну роботу для досягнення реального миру, роботу задля повернення українських дітей, яких викрала Росія, а також важливість відкриття переговорних кластерів для вступу України до Європейського Союзу. 

13 жовтня премʼєр-міністр Словенії Роберт Голоб під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте заявив, що його країна приєдналась до PURL – програми закупівлі американської зброї для України.

30 жовтня Файон у Києві анонсувала підписання двох угод з Україною.

