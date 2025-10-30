Зеленський та очільниця МЗС Словенії обговорили програму закупівлі зброї США для України

Президент Володимир Зеленський зустрівся із міністеркою закордонних та європейських справ Словенії Танею Файон.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

Під час зустрічі вони обговорили ініціативу PURL – програми закупівлі американської зброї для України – і приєднання Словенії до програми.

Також вони обговорили механізм SAFE, дипломатичну роботу для досягнення реального миру, роботу задля повернення українських дітей, яких викрала Росія, а також важливість відкриття переговорних кластерів для вступу України до Європейського Союзу.

13 жовтня премʼєр-міністр Словенії Роберт Голоб під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте заявив, що його країна приєдналась до PURL – програми закупівлі американської зброї для України.

30 жовтня Файон у Києві анонсувала підписання двох угод з Україною.