Зеленский и глава МИД Словении обсудили программу закупки оружия США для Украины

Президент Владимир Зеленский встретился с министром иностранных и европейских дел Словении Таней Файон.

Об этом он написал в соцсетях, передает "Европейская правда".

Во время встречи они обсудили инициативу PURL – программу закупки американского оружия для Украины – и присоединение Словении к программе.

Также они обсудили механизм SAFE, дипломатическую работу для достижения реального мира, работу по возвращению украинских детей, похищенных Россией, а также важность открытия переговорных кластеров для вступления Украины в Европейский Союз.

13 октября премьер-министр Словении Роберт Голоб во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что его страна присоединилась к PURL – программе закупки американского оружия для Украины.

30 октября Файон в Киеве анонсировала подписание двух соглашений с Украиной.