Укр Рус Eng

Словенія долучилась до програми закупівлі американської зброї для України

Новини — Понеділок, 13 жовтня 2025, 17:55 — Олег Павлюк

Премʼєр-міністр Словенії Роберт Голоб під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте в понеділок сказав, що його країна приєдналась до PURL – програми закупівлі американської зброї для України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dnevnik.si.

За словами Голоба, сума коштів, яку Словенія скерує на програму PURL, засекречена. Водночас він уточнив, що йтиметься про протиповітряну оборону, а саме ракети "земля-повітря", які мають захищати цивільну, насамперед енергетичну інфраструктуру.

Сибіга назвав кількість країн, які планують доєднатися до закупівлі зброї США для України

"Постійні атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру не мають військових цілей, а лише виснажують цивільне населення", – сказав словенський премʼєр-міністр.

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що до програми PURL уже приєдналися Нідерланди, Данія, Норвегія, Німеччина, Литва, Латвія, Естонія та Канада, а її фінансування становить близько двох мільярдів євро.

Як відомо, європейські країни купують американську зброю для України в межах програми PURL, розробленої президентом Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте в липні.

Наразі було профінансовано зброю на суму $2 млрд, а президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на щомісячні поставки на суму $1 млрд.

Київ казав, що особливо покладається на США в питанні постачання життєво важливих засобів протиповітряної оборони та ракет дальньої дії на тлі посилення Росією бомбардування України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Словенія
Реклама: