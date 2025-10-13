Словенія долучилась до програми закупівлі американської зброї для України

Премʼєр-міністр Словенії Роберт Голоб під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте в понеділок сказав, що його країна приєдналась до PURL – програми закупівлі американської зброї для України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dnevnik.si.

За словами Голоба, сума коштів, яку Словенія скерує на програму PURL, засекречена. Водночас він уточнив, що йтиметься про протиповітряну оборону, а саме ракети "земля-повітря", які мають захищати цивільну, насамперед енергетичну інфраструктуру.

"Постійні атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру не мають військових цілей, а лише виснажують цивільне населення", – сказав словенський премʼєр-міністр.

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що до програми PURL уже приєдналися Нідерланди, Данія, Норвегія, Німеччина, Литва, Латвія, Естонія та Канада, а її фінансування становить близько двох мільярдів євро.

Як відомо, європейські країни купують американську зброю для України в межах програми PURL, розробленої президентом Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте в липні.

Наразі було профінансовано зброю на суму $2 млрд, а президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на щомісячні поставки на суму $1 млрд.

Київ казав, що особливо покладається на США в питанні постачання життєво важливих засобів протиповітряної оборони та ракет дальньої дії на тлі посилення Росією бомбардування України.