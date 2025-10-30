Глава МЗС Словенії у Києві анонсувала підписання угод з Україною щодо поглиблення співпраці

Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон, яка перебуває з візитом у Києві, анонсувала підписання двох угод з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила на пресконференції зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, її цитує "Інтерфакс-Україна".

Міністерка розповіла, що угоди стосуватимуться, зокрема регіональної політики та фінансового співробітництва.

"Пізніше сьогодні я підпишу від імені нашого Міністерства з питань регіонального розвитку меморандум з міністром розвитку громад і територій Олексієм Кулебою, який спрямований на надання технічної допомоги в питаннях розвитку регіону, а також конкретної підтримки в переговорах (вступу до ЄС. – Ред.) щодо розділу 22", – сказала Файон.

Також міністерка повідомила, що у четвер буде підписана угода про технічне та фінансове співробітництво між Україною та Словенією, що, "безсумнівно, посилить співпрацю в галузі розвитку, а також співпрацю в галузі відбудови України".

"Це дійсно дозволить нам набагато краще та тісніше співпрацювати між країнами", – додала вона.

Нагадаємо, 27 жовтня Файон перебувала у Львові, де вшанувала українських та словенських полеглих воїнів.

Варто також зазначити, що 13 жовтня премʼєр-міністр Словенії Роберт Голоб під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте заявив, що його країна приєдналась до PURL – програми закупівлі американської зброї для України.