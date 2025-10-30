Парламент Італії підтримав ключову судову реформу уряду, яку винесуть на референдум

Італійський парламент у четвер остаточно схвалив масштабну судову реформу, премʼєр-міністерки Джорджі Мелоні, яка встигла викликати дискусії серед політиків і правників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Реформа передбачає кардинальну перебудову застарілої судової системи Італії шляхом розмежування кар'єрних шляхів прокурорів і суддів, що, на думку уряду, необхідно для запобігання конфлікту інтересів між ними.

Наразі і судді, і прокурори в Італії складають єдиний іспит і можуть змінювати посади протягом своєї кар'єри. За новою системою кандидати повинні з самого початку вибрати, чи хочуть вони стати суддями чи прокурорами, і не матимуть можливості змінити свій вибір.

Орган, який контролює призначення суддів і прокурорів та дисциплінарні питання, пропонується розділити на два окремі органи самоврядування, члени яких обиратимуться шляхом жеребкування, а не виборів – аби, як передбачається, запобігти домінуванню лобістських груп.

Реформу Мелоні вже встигли розкритикувати в опозиції. Серед іншого, лідерка головної опозиційної Демократичної партії Італії Еллі Шляйн закинула уряду прагнення встановити контроль над судами, аби "поставити себе вище законів і конституції".

Сама ж премʼєрка Італії назвала ухвалення закону "важливим кроком до створення системи, яка буде більш ефективною, збалансованою та наближеною до громадян".

Така масштабна реформа ще потребуватиме схвалення на референдумі. Останні опитування показують, що італійці розділилися в думках щодо цього спірного питання.

Судова система Італії залишається однією з найбільш дисфункціональних у Європі. Останні дані ЄС показують, що для вирішення цивільних і комерційних справ в Італії потрібно приблизно 1000 днів – на 200 днів більше, ніж у середньому в ЄС.

Мелоні також ініціювала масштабну конституційну реформу, покликану забезпечити стабільність в італійській політиці – зокрема шляхом обрання премʼєра прямим голосуванням.

Раніше уряд італійської премʼєр-міністерки Джорджі Мелоні офіційно став третім за тривалістю в післявоєнній історії країни.