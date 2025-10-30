Парламент Италии поддержал ключевую судебную реформу правительства

Итальянский парламент в четверг окончательно одобрил масштабную судебную реформу премьер-министра Джорджи Мелони, которая успела вызвать дискуссии среди политиков и юристов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Реформа предусматривает кардинальную перестройку устаревшей судебной системы Италии путем разграничения карьерных путей прокуроров и судей, что, по мнению правительства, необходимо для предотвращения конфликта интересов между ними.

Сейчас и судьи, и прокуроры в Италии сдают единый экзамен и могут менять должности в течение своей карьеры. По новой системе кандидаты должны с самого начала выбрать, хотят ли они стать судьями или прокурорами, и не будут иметь возможности изменить свой выбор.

Орган, который контролирует назначение судей и прокуроров и дисциплинарные вопросы, предлагается разделить на два отдельных органа самоуправления, члены которых будут избираться путем жеребьевки, а не выборов – чтобы, как предполагается, предотвратить доминирование лоббистских групп.

Реформу Мелони уже успели раскритиковать в оппозиции. Среди прочего, лидер главной оппозиционной Демократической партии Италии Элли Шляйн обвинила правительство в стремлении установить контроль над судами, чтобы "поставить себя выше законов и конституции".

Сама же премьер Италии назвала принятие закона "важным шагом к созданию системы, которая будет более эффективной, сбалансированной и приближенной к гражданам".

Такая масштабная реформа еще потребует одобрения на референдуме. Последние опросы показывают, что итальянцы разделились во мнениях по этому спорному вопросу.

Судебная система Италии остается одной из самых дисфункциональных в Европе. Последние данные ЕС показывают, что для решения гражданских и коммерческих дел в Италии требуется около 1000 дней – на 200 дней больше, чем в среднем в ЕС.

Мелони также инициировала масштабную конституционную реформу, призванную обеспечить стабильность в итальянской политике – в частности путем избрания премьера прямым голосованием.

Ранее правительство итальянского премьер-министра Джорджи Мелони официально стало третьим по продолжительности в послевоенной истории страны.