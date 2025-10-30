Тысячи молодых сербов отправились в двухдневный марш к годовщине катастрофы в Новом Саде

Тысячи преимущественно молодых людей в Сербии в четверг отправились из Белграда в двухдневный марш, чтобы в выходные присоединиться к большому митингу на севере страны, посвященному годовщине трагической катастрофы на железнодорожном вокзале.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство АР.

Обвал бетонного навеса на центральном вокзале в Новом Саде 1 ноября прошлого года унес жизни 16 человек. Эта трагедия вызвала волну протестов против автократического президента Александара Вучича.

Протестующие считают, что жертвы погибли из-за коррупции во власти, которая привела к небрежной реконструкции вокзала.

Они требуют привлечения к ответственности за трагедию и проведения досрочных парламентских выборов, надеясь отстранить от власти популистское правительство Вучича.

Колонну марша возглавили студенты университетов с флагами, отправившись в 90-километровое путешествие в Новый Сад.

Ожидается, что субботний митинг соберет десятки тысяч людей, усиливая давление на Вучича.

Различные студенческие группы из университетов также идут пешком из других частей Сербии в течение двух недель, чтобы объединиться в Новом Саде в субботу.

Жители Белграда выходили из домов, чтобы поприветствовать проходящих мимо протестующих. Люди сигналили из автомобилей, махали руками или свистели, некоторые плакали.

В последние недели сербские власти прибегли к подавлению антиправительственного движения: полиция разгоняла митинги, задерживала и избивала протестующих. Десятки людей сообщили, что потеряли работу или подверглись финансовому или иному давлению из-за участия в протестах.

