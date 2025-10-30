Временный глава правительства Нидерландов Дик Схоф пошутил, что быстрые переговоры о формировании коалиции после выборов не являются типичными для страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRC.

Слова Схофа появились после того, как партия-победитель досрочных парламентских выборов D66 допустила формирование нового правительства до Рождества.

По словам нынешнего главы правительства Нидерландов, такое быстрое формирование коалиции будет "не по-нидерландски", имея в виду традицию длительных коалиционных переговоров в стране.

Схоф отказался комментировать результаты выборов, лишь сказав, что в следующем году ему исполнится 69 лет и он хочет "сделать еще много хорошего для Нидерландов".

Напомним, парламентские выборы в Нидерландах 29 октября были досрочными. Их спровоцировало решение лидера ультраправой Партии свободы Герта Вилдерса выйти из четырехпартийной коалиции из-за недостаточных, по его мнению, мер по противодействию миграции.

Первые места на выборах заняли либеральная партия D66 и ультраправая Партия свободы (PVV), но из-за небольшой разницы до сих пор не ясно, кто получит первую возможность сформировать правительство.

Лидеры партий, вероятно, соберутся в пятницу, чтобы решить, какие шаги предпринимать дальше, и могут либо назначить "разведчика" для начала коалиционных переговоров, либо решить подождать окончательных результатов, которые, вероятно, будут известны через несколько дней.