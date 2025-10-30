Чи увійдуть ультраправі в уряд Чехії та чи буде він союзником Орбана

27 жовтня президент Чехії Петр Павел доручив лідеру партії ANO, яка посіла перше місце на парламентських виборах, Андрею Бабішу сформувати уряд.

Президент доручив створити уряд на основі коаліції, до якої входить відверто антизахідна та антиукраїнська партія SPD ("Свобода та пряма демократія").

Отже, Андрей Бабіш отримав мандат на формування коаліції саме з SPD та популістською партією "Автомобілісти за себе".

Отже, Андрей Бабіш отримав мандат на формування коаліції саме з SPD та популістською партією "Автомобілісти за себе".

Хоча мандат на формування уряду не дає гарантій, що президент внесе саме такий уряд на голосування парламенту.

Більш того, президент Павел вже озвучує декілька умов такого подання.

Перш за все нова коаліція та новий уряд не мають ставити під сумнів членство Чехії ані в ЄС, ані в НАТО.

Друге – збереження підтримки України та неприйнятність зміни політики щодо РФ.

Ще одна умова Павела – відповідність всіх міністрів принципам доброчесності.

І, нарешті, президент вимагає від Бабіша гарантій, що його призначення на посаду голови уряду не створить конфлікту інтересів. Тобто – що він на прем’єрській посаді не буде втручатися у перебіг кримінальної справи, фігурантом якої є.

29 жовтня три партії нової коаліції заявили про узгодження коаліційної угоди та намір підписати її 3 листопада – в перший день роботи нового парламенту.

Втім, у коаліції уточнюють, що наразі кандидати на посади міністрів ще узгоджуються, а відповідно, про швидке призначення нового уряду наразі не йдеться. В партії ANO взагалі сподіваються, що новий уряд буде затверджений в середині грудня.

Натомість коаліція вже узгодила кандидатури керівництва парламенту – їх призначення не вимагає узгодження з президентом, а також поділила парламентські комітети.

Як і очікувалося, посада спікера парламенту відійде лідеру SPD Томіо Окамурі.

І це, напевно, найнеприємніше для України призначення. На посаді спікера Окамура має всі можливості робити скандальні заяви, звинувачувати в усіх бідах Україну, торпедувати відносини Чехії з ЄС та НАТО.

Як вважається, на вкрай важливу для України посаду міністра оборони планується призначити генерала Яроміра Зуна, який претендував на посаду голови Генерального штабу, а програвши цю боротьбу – поїхав військовим аташе до Пекіна.

Новий парламент, скоріш за все, почне свою роботу зі скандалів.

Опозиція планує нагадати Бабішу про його передвиборчу обіцянку за будь-яких обставин не створювати альянс із SPD. Проти призначення Окамури спікером планується провести мітинг під парламентом.

А на додачу – триває збір підписів до президента із закликом не давати згоду на створення уряду з ультраправими.

В такій ситуації нинішня коаліція вже навіть до старту її роботи починає виглядати як дуже проблемна.

Також цілком можливий сценарій, коли Бабіш відмовиться від такої коаліції.

Наприклад, створить уряд меншості та залучить в опозиції голоси за свої ініціативи. Такий сценарій, більш того, багато політологів припускають, що за деякий час Бабіш обере саме його.

Такі розклади дають усі підстави сподіватися, що противники України не матимуть істотного впливу на дії нового уряду Чехії. А сам Бабіш буде вимушений оглядатися як на позицію президента Павела, так і на думку ЄС, а разом – і на настрої чеського суспільства.

І це – відповідь на плани Орбана залучити Чехію в "антиукраїнський альянс". І відповідь ця явно не та, на яку сподівається угорський прем’єр.

