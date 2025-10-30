Вступят ли ультраправые в правительство Чехии и будет ли оно союзником Орбана

27 октября президент Чехии Петр Павел поручил лидеру партии ANO, занявшей первое место на парламентских выборах, Андрею Бабишу сформировать правительство.

Президент поручил создать правительство на основе коалиции, в которую входит откровенно антизападная и антиукраинская партия SPD ("Свобода и прямая демократия").

О том, что происходит в Чехии и чего ждать от нового правительства этой страны, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Чехия готовится к "токсичному" правительству: станет ли Андрей Бабиш союзником Виктора Орбана. Далее – краткое изложение статьи.

Итак, Андрей Бабиш получил мандат на формирование коалиции именно с SPD и популистской партией "Автомобилисты за себя".

Хотя мандат на формирование правительства не дает гарантий, что президент внесет именно такое правительство на голосование парламента.

Более того, президент Павел уже озвучивает несколько условий такого представления.

Прежде всего, новая коалиция и новое правительство не должны ставить под сомнение членство Чехии ни в ЕС, ни в НАТО.

Второе – сохранение поддержки Украины и неприемлемость изменения политики в отношении РФ.

Еще одно условие Павела – соответствие всех министров принципам добропорядочности.

И, наконец, президент требует от Бабиша гарантий, что его назначение на пост главы правительства не создаст конфликта интересов. То есть – что он на премьерском посту не будет вмешиваться в ход уголовного дела, фигурантом которого является.

29 октября три партии новой коалиции заявили о согласовании коалиционного соглашения и намерении подписать его 3 ноября – в первый день работы нового парламента.

Впрочем, в коалиции уточняют, что пока кандидаты на должности министров еще согласовываются, а соответственно, о скором назначении нового правительства пока речи не идет. В партии ANO вообще надеются, что новое правительство будет утверждено в середине декабря.

Зато коалиция уже согласовала кандидатуры руководства парламента – их назначение не требует согласования с президентом, а также поделила парламентские комитеты.

Как и ожидалось, пост спикера парламента достанется лидеру SPD Томио Окамуре.

И это, наверное, самое неприятное для Украины назначение. На посту спикера Окамура имеет все возможности делать скандальные заявления, обвинять во всех бедах Украину, торпедировать отношения Чехии с ЕС и НАТО.

Как считается, на крайне важную для Украины должность министра обороны планируется назначить генерала Яромира Зуна, который претендовал на должность главы Генерального штаба, а проиграв эту борьбу – уехал военным атташе в Пекин.

Новый парламент, скорее всего, начнет свою работу со скандалов.

Оппозиция планирует напомнить Бабишу о его предвыборном обещании ни при каких обстоятельствах не создавать альянс с SPD. Против назначения Окамуры спикером планируется провести митинг под парламентом.

А в дополнение – продолжается сбор подписей к президенту с призывом не давать согласия на создание правительства с ультраправыми.

В такой ситуации нынешняя коалиция уже даже до старта ее работы начинает выглядеть как очень проблемная.

Также вполне возможен сценарий, когда Бабиш откажется от такой коалиции.

Например, создаст правительство меньшинства и привлечет в оппозиции голоса за свои инициативы. Такой сценарий, более того, многие политологи предполагают, что через некоторое время Бабиш выберет именно его.

Такие расклады дают все основания надеяться, что противники Украины не будут иметь существенного влияния на действия нового правительства Чехии. А сам Бабиш будет вынужден оглядываться как на позицию президента Павела, так и на мнение ЕС, а вместе – и на настроения чешского общества.

И это – ответ на планы Орбана вовлечь Чехию в "антиукраинский альянс". И ответ этот явно не тот, на который надеется венгерский премьер.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Чехия готовится к "токсичному" правительству: станет ли Андрей Бабиш союзником Виктора Орбана.