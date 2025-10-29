Партія-переможиця виборів у Чехії і партнери погодили коаліційну угоду

Партія-переможиця парламентських виборів у Чехії ANO та двоє її партнерів погодили коаліційну угоду та планують підписати її у понеділок.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Популістська партія Андрея Бабіша ANO, "Свобода і пряма демократія" (SPD) та "Автомобілісти", які ведуть перемовини про формування уряду, погодили коаліційну угоду.

Андрей Бабіш заявив, що її планують підписати у понеділок 3 листопада, коли відбудеться перше засідання нового складу Палати депутатів.

Бабіш зазначив, що з приводу програми уряду між ними залишається декілька суперечностей, але щодо них "точно знайдуть компроміс".

У середу партії планують обговорювати розподіл парламентських посад. За попередніми домовленостями, посаду спікера віддадуть лідеру SPD Томіо Окамурі. Кількість віцеспікерів хочуть скоротити до чотирьох, дві такі посади мають заповнюватися опозиційними партіями.

Представники ANO попередньо очолять п’ять парламентських комітетів, SPD – три, "Автомобілісти" – два, а решту мають очолити представники опозиційних партій.

Андрей Бабіш хоче сформувати уряд до середини грудня.

