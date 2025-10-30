Ердоган і Мерц публічно почубились через Газу

Під час візиту до Туреччини канцлер Німеччини Фрідріх Мерц публічно посперечався з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом щодо ситуації у секторі Гази.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

На спільній пресконференції в Анкарі німецький канцлер, коментуючи ситуацію в секторі Гази, сказав, що Берлін "завжди буде твердо стояти на боці Держави Ізраїль".

"Ізраїль скористався своїм правом на самооборону, і для того, щоб уникнути незліченних непотрібних жертв, потрібно було прийняти лише одне рішення. ХАМАС мав би раніше звільнити заручників і скласти зброю. Тоді ця війна одразу б закінчилася", – сказав він.

Ердоган відповів, що, на жаль, не може погодитися з Мерцем, додавши, що ХАМАС не має "ядерної зброї" та бомб, але Ізраїль володіє всією цією зброєю і, незважаючи на перемир'я, знову бомбардував Газу.

"Вони не тільки атакують Газу, але й завжди прагнули підкорити Газу голодом і геноцидом, і це триває досі", – розповів турецький лідер.

Під час візиту канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що вважає Туреччину близьким партнером Європейського Союзу і хоче розвивати двосторонні економічні відносини.

А турецький президент заявив, що його країна та Німеччина мають великий потенціал у оборонній промисловості і повинні зосередитися на спільних проєктах.