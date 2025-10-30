Эрдоган и Мерц публично поссорились из-за Газы

Во время визита в Турцию канцлер Германии Фридрих Мерц публично поссорился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом из-за ситуации в секторе Газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

На совместной пресс-конференции в Анкаре немецкий канцлер, комментируя ситуацию в секторе Газа, сказал, что Берлин "всегда будет твердо стоять на стороне Государства Израиль".

"Израиль воспользовался своим правом на самооборону, и для того, чтобы избежать бесчисленных ненужных жертв, нужно было принять только одно решение. ХАМАС должен был раньше освободить заложников и сложить оружие. Тогда эта война сразу бы закончилась", – сказал он.

Эрдоган ответил, что, к сожалению, не может согласиться с Мерцем, добавив, что ХАМАС не имеет "ядерного оружия" и бомб, но Израиль обладает всем этим оружием и, несмотря на перемирие, снова бомбил Газу.

"Они не только атакуют Газу, но и всегда стремились подчинить Газу голодом и геноцидом, и это продолжается до сих пор", – рассказал турецкий лидер.

Во время визита канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что считает Турцию близким партнером Европейского Союза и хочет развивать двусторонние экономические отношения.

А турецкий президент заявил, что его страна и Германия имеют большой потенциал в оборонной промышленности и должны сосредоточиться на совместных проектах.