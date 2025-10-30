Швейцарія приєдналась до низки заходів 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Швейцарія з четверга приєдналась до низки додаткових санкційних заходів проти Росії та Білорусі, передбачених 18-м пакетом санкцій Європейського Союзу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила Федеральна рада Швейцарії.

Згідно з рішенням Федеральної ради Швейцарії, обмеження на експорт товарів, що сприяють військовій та технічній промисловості Росії, будуть ще більше посилені.

Ідеться зокрема про обмеження на хімічні компоненти для палива, а також певні метали та пластмаси, а також посилене регулювання операцій, які здійснюються через треті країни.

Федеральна рада Швейцарії також ухвалила заборону на імпорт нафтопродуктів російського походження з третіх країн та заборонила здійснювати транзакції щодо трубопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2".

Крім того, своїм рішенням Швейцарія повністю долучилась до всіх обмежувальних заходів 18-го пакета санкцій ЄС, які стосуються Білорусі.

У серпні 2025 року Федеральна рада Швейцарії вже долучилась до низки заходів 18-го пакета санкцій Євросоюзу, зокрема проти російського "тіньового флоту" та стелі цін на російську нафту.

Раніше стало відомо, що Федеральний адміністративний суд Швейцарії не прийняв до розгляду апеляцію російсько-українського олігарха Дмитрія Калантирського, який вимагав розморозити його активи.