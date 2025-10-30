Швейцария присоединилась к ряду мер 18-го пакета санкций ЕС против России

Швейцария с четверга присоединилась к ряду дополнительных санкционных мер против России и Беларуси, предусмотренных 18-м пакетом санкций Европейского Союза.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил Федеральный совет Швейцарии.

Согласно решению Федерального совета Швейцарии, ограничения на экспорт товаров, способствующих военной и технической промышленности России, будут еще больше усилены.

Речь идет, в частности, об ограничениях на химические компоненты для топлива, а также определенные металлы и пластмассы, а также усиленном регулировании операций, осуществляемых через третьи страны.

Федеральный совет Швейцарии также принял запрет на импорт нефтепродуктов российского происхождения из третьих стран и запретил осуществлять транзакции в отношении трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

Кроме того, своим решением Швейцария полностью присоединилась ко всем ограничительным мерам 18-го пакета санкций ЕС, касающихся Беларуси.

В августе 2025 года Федеральный совет Швейцарии уже присоединился к ряду мер 18-го пакета санкций Евросоюза, в частности против российского "теневого флота" и потолка цен на российскую нефть.

Ранее стало известно, что Федеральный административный суд Швейцарии не принял к рассмотрению апелляцию российско-украинского олигарха Дмитрия Калантирского, который требовал разморозить его активы.