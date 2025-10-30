Іспанія відібрала в Німеччини титул країни з найвищою церквою у світі

Храм Святого Сімейства (Саграда Фамілія) у Барселоні після будівельних робіт у четвер здобув титул найвищої церкви у світі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Після того, як у четвер вранці кран встановив першу частину вежі на вершині нефа храму Святого Сімейства, його висота становить 162,91 метра – на понад метр більше, ніж в Ульмського собору в Німеччині (161,53 метра), який досі вважався найвищою церквою у світі.

Очікується, що після завершення будівельних робіт у найближчі місяці храм Святого Сімейства сягне 172 метрів заввишки.

Фото: АР

Ця культова споруда зводиться за проєктом відомого архітектора Антоніо Гауді з 1882 року. На момент смерті Гауді була завершена лише одна з численних веж церкви, а повністю вона має бути побудована вже у 2030-х роках.

Протягом останніх десятиліть роботи прискорилися, оскільки базиліка стала важливою туристичною пам'яткою Барселони, яка приваблює людей з усього світу.

У 2024 році храм Святого Сімейства відвідали 4,9 мільйона людей. Кошти від вхідних квитків використовуються для фінансування поточного будівництва.

Нагадаємо, Саграда Фамілія у 2020 році відкрилась у розпал пандемії коронавірусу для медичних працівників як данина їхній роботі.

У 2018 році храм Святого Сімейства виплатив міській владі 36 мільйонів євро за ведення будівництва без дозволу.