Іспанія відібрала в Німеччини титул країни з найвищою церквою у світі
Новини — Четвер, 30 жовтня 2025, 19:12 —
Храм Святого Сімейства (Саграда Фамілія) у Барселоні після будівельних робіт у четвер здобув титул найвищої церкви у світі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Після того, як у четвер вранці кран встановив першу частину вежі на вершині нефа храму Святого Сімейства, його висота становить 162,91 метра – на понад метр більше, ніж в Ульмського собору в Німеччині (161,53 метра), який досі вважався найвищою церквою у світі.
Очікується, що після завершення будівельних робіт у найближчі місяці храм Святого Сімейства сягне 172 метрів заввишки.
Ця культова споруда зводиться за проєктом відомого архітектора Антоніо Гауді з 1882 року. На момент смерті Гауді була завершена лише одна з численних веж церкви, а повністю вона має бути побудована вже у 2030-х роках.
Протягом останніх десятиліть роботи прискорилися, оскільки базиліка стала важливою туристичною пам'яткою Барселони, яка приваблює людей з усього світу.
У 2024 році храм Святого Сімейства відвідали 4,9 мільйона людей. Кошти від вхідних квитків використовуються для фінансування поточного будівництва.
Нагадаємо, Саграда Фамілія у 2020 році відкрилась у розпал пандемії коронавірусу для медичних працівників як данина їхній роботі.
У 2018 році храм Святого Сімейства виплатив міській владі 36 мільйонів євро за ведення будівництва без дозволу.