Храм Саграда Фамілія на знак подяки відкрився для працівників з передової коронавірусу

Знаменитий храм Святого Сімейства в Барселоні знову відкрився в суботу, але поки що тільки для медичних працівників - це данина їхній роботі, яку вони здійснили під час боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це повідомило каталонське видання La Vanguardia, пише "Європейська правда".

Храм відкрив свої двері через 114 днів після того, як його зачинили із запобіжною метою на тлі поширення COVID-19.

Понад 2 тисячі квитків були розподілені серед лікарів, медсестер, фармацевтів . фізіотерапевтів та інших співробітників медичного сектора, щоб вони стали першими відвідувачами храму Святого Сімейства після його відкриття.

Згідно із заявою настоятеля храму, 114 днів без відвідувачів - це найдовший період в його 138-річній історії, протягом якого храм був закритий, за винятком періоду громадянської війни між 1936 і 1939 роками.

Протягом наступних кількох днів храм буде відкритий і для працівників інших сфер, які були на передовій пандемії, включаючи правоохоронців, співробітників соціальних і неурядових організацій. Вони зможуть відвідати пам’ятку без традиційної юрби всередині.

Загалом квитки до Храму Святого Сімейства розподілили серед 12 тисяч працівників секторів, залучених до протистояння коронавірусу.

Туристи повернуться до храму пізніше - точна дата відкриття храму "для всіх" поки не відома.