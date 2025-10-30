Сікорський потролив експрокурора Польщі, який на тлі відкритої справи поїхав до Орбана

Візит колишнього міністра юстиції і за сумісництвом генпрокурора Польщі Збігнєва Зьобро до Угорщини спровокував саркастичний коментар глави польського МЗС Радослава Сікорського.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У четвер премʼєр Угорщини Віктор Орбан опублікував на Х фото із Зьобро, сказавши, що зустрівся з ним у Будапешті.

"Польський уряд намагається домогтися його арешту. Все це відбувається в самому серці Європи, а Брюссель мовчить. Ми живемо в абсурдні часи", – написав Орбан.

Візит Зьобро до Угорщини відбувся через кілька днів після того, як прокуратура скерувала до Сейму Польщі клопотання про зняття з політика імунітету і притягнення його до відповідальності у справі про використання шпигунського програмного забезпечення Pegasus.

"Як думаєте, буде притулок чи ні?" – саркастично прокоментував фото Радослав Сікорський.

Глава МЗС Польщі натякнув на подібну ситуацію з іншим колишнім посадовцем і заступником Зьобро – Марчином Романовським, який утік від польського правосуддя в Угорщину та отримав там притулок у грудні 2024 року.

Цей крок Будапешта підірвав польсько-угорські відносини.