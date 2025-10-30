Сикорский потроллил экс-прокурора Польши, который на фоне открытого дела поехал к Орбану

Визит бывшего министра юстиции и по совместительству генпрокурора Польши Збигнева Зёбро в Венгрию спровоцировал саркастический комментарий главы польского МИД Радослава Сикорского.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В четверг премьер Венгрии Виктор Орбан опубликовал в Х фото с Зёбро, сказав, что встретился с ним в Будапеште.

"Польское правительство пытается добиться его ареста. Все это происходит в самом сердце Европы, а Брюссель молчит. Мы живем в абсурдные времена", – написал Орбан.

Визит Зёбро в Венгрию состоялся через несколько дней после того, как прокуратура направила в Сейм Польши ходатайство о снятии с политика иммунитета и привлечении его к ответственности по делу об использовании шпионского программного обеспечения Pegasus.

"Как думаете, будет убежище или нет?" – саркастически прокомментировал фото Радослав Сикорский.

Глава МИД Польши намекнул на подобную ситуацию с другим бывшим чиновником и заместителем Зёбро – Марчином Романовским, который сбежал от польского правосудия в Венгрию и получил там убежище в декабре 2024 года.

Этот шаг Будапешта подрывает польско-венгерские отношения.