У Словаччині ведмедиця напала на працівників національного парку

Ведмедиця напала на двох співробітників адміністрації Національного парку Велика Фатра у Словччині.

Про це йдеться у публікації Novy Cas, повідомляє "Європейська правда".

Про напад повідомив державний секретар Міністерства охорони навколишнього середовища Філіп Куффа. Він підкреслив, що напад стався не в населеному районі біля сіл, а безпосередньо в національному парку.

За його словами, ведмедиця напала на двох співробітників, яким, на щастя, вдалося відбитися.

"Цю пару врятувало те, що чоловік мав при собі короткоствольну зброю, вистрілив у ведмедицю приблизно тричі, і ведмедиця втекла. Сьогодні вранці вони знайшли її, і це була саме та ведмедиця, яка лежала за 50 метрів від місця нападу", – пояснив Куффа, додавши, що саме завдяки зброї працівники змогли захиститися.

Нагадаємо, у квітні уряд Словаччини схвалив винищення 350 ведмедів, посилаючись на небезпеку, яку вони становлять для людей, та постійне зростання їхньої популяції.

Уряд також оголосив надзвичайний стан у більшості районів Словаччини і дозволив споживання м'яса бурого ведмедя.