В Словакии медведица напала на работников национального парка

Медведица напала на двух сотрудников администрации Национального парка Великая Фатра в Словакии.

Об этом говорится в публикации Novy Cas, сообщает "Европейская правда".

О нападении сообщил государственный секретарь Министерства охраны окружающей среды Филипп Куффа. Он подчеркнул, что нападение произошло не в населенном районе возле деревень, а непосредственно в национальном парке.

По его словам, медведица напала на двух сотрудников, которым, к счастью, удалось отбиться.

"Эту пару спасло то, что мужчина имел при себе короткоствольное оружие, выстрелил в медведицу примерно три раза, и медведица убежала. Сегодня утром они нашли ее, и это была именно та медведица, которая лежала в 50 метрах от места нападения", – пояснил Куффа, добавив, что именно благодаря оружию работники смогли защититься.

Напомним, в апреле правительство Словакии одобрило истребление 350 медведей, ссылаясь на опасность, которую они представляют для людей, и постоянный рост их популяции.

Правительство также объявило чрезвычайное положение в большинстве районов Словакии и разрешило употребление мяса бурого медведя.