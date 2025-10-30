ЗМІ: у ЄС пропонують позбавити Словаччину права голосу через конституційні зміни

Уряд Нідерландів розглядає можливість порушити процедуру за статтею 7 Договору про ЄС проти Словаччини у звʼязку із суперечливими конституційними змінами в цій країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє портал VSquare з посиланням на джерела в дипломатичних колах ЄС.

Стаття 7 Договору про ЄС є дисциплінарним механізмом, який може в кінцевому підсумку призвести до санкцій, включно з призупиненням права голосу держави-члена в Раді ЄС.

Цей крок є наслідком ухваленої 16 жовтня резолюції парламенту Нідерландів, в якій міститься заклик до рішучої реакції на те, що законодавці вважають порушенням законодавства ЄС та обмеженням прав ЛГБТ+.

За даними VSquare, уряд Нідерландів зараз непублічно перевіряє підтримку ініціативи серед інших держав-членів, але насправді прагне, щоб Європейська комісія спочатку ініціювала справу про порушення перед Судом ЄС.

Нагадаємо, парламент Словаччини наприкінці вересня ухвалив зміни до конституції, що визначають існування лише двох статей – чоловічої та жіночої, та регулюють питання усиновлення.

Свої застереження щодо таких змін раніше висловила Венеційська комісія Ради Європи.

Європейська комісія висловила занепокоєння затвердженими змінами до конституції Словаччини, де зокрема йдеться про перевагу національного законодавства над правом ЄС.