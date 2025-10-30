СМИ: в ЕС предлагают лишить Словакию права голоса из-за конституционных изменений

Правительство Нидерландов рассматривает возможность инициировать процедуру по статье 7 Договора о ЕС против Словакии в связи с противоречивыми конституционными изменениями в этой стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает портал VSquare со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

Статья 7 Договора о ЕС является дисциплинарным механизмом, который может в конечном итоге привести к санкциям, включая приостановление права голоса государства-члена в Совете ЕС.

Этот шаг является следствием принятой 16 октября резолюции парламента Нидерландов, в которой содержится призыв к решительной реакции на то, что законодатели считают нарушением законодательства ЕС и ограничением прав ЛГБТ+.

По данным VSquare, правительство Нидерландов сейчас непублично проверяет поддержку инициативы среди других государств-членов, но на самом деле стремится, чтобы Европейская комиссия сначала инициировала дело о нарушении перед Судом ЕС.

Напомним, парламент Словакии в конце сентября принял изменения в конституцию, которые определяют существование только двух статей – мужской и женской, и регулируют вопросы усыновления.

Свои оговорки относительно таких изменений ранее высказала Венецианская комиссия Совета Европы.

Европейская комиссия выразила обеспокоенность утвержденными изменениями в конституции Словакии, где, в частности, говорится о преимуществе национального законодательства над правом ЕС.