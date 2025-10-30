Сенат США проголосував за скасування глобальних мит Трампа

Сенат США у четвер проголосував за скасування запроваджених президентом Дональдом Трампом масштабних глобальних мит після того, як раніше цього тижня ухвалив дві резолюції про скасування тарифів щодо Канади та Бразилії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Hill.

Чотири сенатори-республіканці проголосували разом із демократами за двопартійну резолюцію щодо припинення дії підвищених мит для таких союзників США, як Європейський Союз, Японія та Південна Корея.

Втім, Палата представників навряд чи винесе цей документ на голосування.

Раніше Трамп оголосив про зниження мит для Китаю після "справді чудової" зустрічі з президентом Сі Цзіньпіном у Південній Кореї. Він повідомив журналістам на борту літака Air Force One, що США зменшать на 10 відсоткових пунктів тарифи, запроваджені проти Китаю через фентаніл.

Трамп також зазначив, що Сі погодився закупити "величезні обсяги" сої та іншої сільськогосподарської продукції.

Президент повертається до США, де зупинка роботи уряду (шатдаун) триває вже 30-й день. Програма допомоги з харчування (SNAP) нині у центрі уваги мільйонів американців – виплати за нею мають закінчитися у суботу.

Обидві партії шукають шляхи завершити шатдаун вже наступного тижня, однак подальший розвиток подій залишається невизначеним.



