Сенат США проголосовал за отмену глобальных пошлин Трампа

Сенат США в четверг проголосовал за отмену введенных президентом Дональдом Трампом масштабных глобальных пошлин после того как ранее на этой неделе принял две резолюции об отмене тарифов в отношении Канады и Бразилии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Hill.

Четыре сенатора-республиканца проголосовали вместе с демократами за двухпартийную резолюцию о прекращении действия повышенных пошлин для таких союзников США, как Европейский Союз, Япония и Южная Корея.

Впрочем, Палата представителей вряд ли вынесет этот документ на голосование.

Ранее Трамп объявил о снижении пошлин для Китая после "действительно замечательной" встречи с президентом Си Цзиньпином в Южной Корее. Он сообщил журналистам на борту самолета Air Force One, что США уменьшат на 10 процентных пунктов тарифы, введенные против Китая из-за фентанила.

Трамп также отметил, что Си согласился закупить "огромные объемы" сои и другой сельскохозяйственной продукции.

Президент возвращается в США, где остановка работы правительства (шатдаун) продолжается уже 30-й день. Программа помощи по питанию (SNAP) сейчас в центре внимания миллионов американцев – выплаты по ней должны закончиться в субботу.

Обе партии ищут пути завершить шатдаун уже на следующей неделе, однако дальнейшее развитие событий остается неопределенным.